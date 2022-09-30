Про ядерную эскалацию говорят люди, которые ведут себя безответственно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине и призывает всех к ответственному подходу в этом вопросе.
Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести, — отметил Песков.
Пресс-секретарь призвал всех «ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано», отвечая на вопрос о «красных линиях» для эскалации конфликта на Украине.