Песков назвал безответственными тех, кто говорит о ядерной эскалации Песков заявил, что про ядерную эскалацию говорят люди, которые ведут себя безответственно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Про ядерную эскалацию говорят люди, которые ведут себя безответственно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине и призывает всех к ответственному подходу в этом вопросе.

Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести, — отметил Песков.

Пресс-секретарь призвал всех «ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано», отвечая на вопрос о «красных линиях» для эскалации конфликта на Украине.