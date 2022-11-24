Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова воспринимать осуждающие высказывания об обстрелах Украины только при наличии аналогичных заявлений по Донбассу. Так он прокомментировал пост в Twitter французского лидера Эммануэля Макрона, который призвал «наказать» Россию за ракетные удары по Украине.

Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям на Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали, — заявил Песков.