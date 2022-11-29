В Кремле сообщили, что Путин не передавал сообщений Макрону через Токаева Песков: Путин не передавал Макрону никаких сообщений через отправившегося в Париж Токаева

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Президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений французскому лидеру Эммануэлю Макрону через главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. После своего недавнего визита в Москву Токаев отправился в Париж.

Нет, — ответил Песков на вопрос о том, передавал ли российский президент какое-либо сообщение своему французскому коллеге.

Токаев прибудет во Францию с официальным визитом 29 ноября. В Париже он планирует провести переговоры с Эммануэлем Макроном.

28 ноября Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран. Документ состоит из 37 пунктов. В тексте указано, что Москва и Астана будут развивать союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия.

Токаев в ходе своего визита в Москву также сообщил, что на данный момент существуют темы, требующие переговоров, в частности в газовой сфере. Однако Астана не «драматизирует какие-либо вопросы» и готова к диалогу, добавил он.