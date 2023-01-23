Стало известно, встретится ли Путин с Гросси Песков: Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

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Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ заинтересована в продолжении контактов с организацией.

До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно, — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что появление сообщений о складировании ВСУ вооружений на АЭС «еще раз подчеркивает актуальность контакта» Путина с Гросси. По его словам, «именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ».

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО, а также снаряды большого калибра для артиллерии. По его словам, Киев рассчитывает, что российские вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы.

Согласно данным разведки, только за последнюю неделю декабря прошлого года через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую атомную станцию из-за границы было доставлено несколько железнодорожных вагонов «смертоносного груза». Нарышкин также выразил надежду на то, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете «выклянчить» у западных союзников еще больше оружия и патронов.