В Кремле рассказали о вариантах ответа на атаку беспилотников Песков: ответ на атаку на Кремль будет продуманным и соответствующим интересам России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку на Кремль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это могут быть исключительно продуманные шаги, соответствующие интересам России.

Речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах, — сказал представитель Кремля.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

В МИД России призвали мировое сообщество осудить попытку Украины атаковать Москву. В ведомстве отметили, что преступные действия Киева подтверждают отсутствие у него стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем.