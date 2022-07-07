В Кремле рассказали о судьбе проекта «Сахалин-1» Песков: решение по проекту «Сахалин-1» будет приниматься исходя из интересов России

Фото: Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал прямо отвечать на вопрос, возможен ли с проектом «Сахалин-1» сценарий «национализации», аналогичный ситуации с «Сахалином-2», пишет РИА Новости. Он заявил, что в каждом случае принимаются отдельные решения, основанные на интересах государства, и этот вопрос не останется без внимания.

Общей тенденции нет, есть разовые решения, основанные на исключительно нашей собственной целесообразности, — пояснил Песков.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи». Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что указ нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться индивидуально.