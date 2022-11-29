В Кремле рассказали, будет ли Путин встречаться с добровольцами СВО Песков: Путин пока не планирует встречаться с участвующими в СВО добровольцами

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с добровольцами, участвующими в военной операции на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что российский лидер продолжит беседовать со всеми, кто имеет отношение к СВО, передает ТАСС.

Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что Путин продолжит проводить встречи, деловые совещания, отдельные беседы со всеми, кто имеет отношение к СВО, — сказал Песков.

Ранее Путин провел встречу с матерями участников военной операции на Украине. При этом участниц «Совета матерей и жен» на встречу с российским лидером не пригласили. Согласно списку, опубликованному пресс-службой Кремля, в ней участвовали домохозяйки, учителя и руководительницы госорганизаций: зампредседателя правительства ЕАО, старший прапорщик юстиции, налоговый инспектор, начальник отдела семьи, молодежи и спорта администрации в Республике Тыва.

В ходе встречи Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников. Президент также заявил, что Вооруженные силы РФ противостоят не украинцам, а тем, кто использует граждан «как пушечное мясо».