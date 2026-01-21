В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством

Президент России Владимир Путин может затронуть на совещании с правительством 21 января налоговую проблему малого бизнеса, которую поднял владелец подмосковной пекарни «Машенька», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС. Он отметил, что существует системная проблема, не учтенная при разработке фискальных изменений, и что данный вопрос, вероятно, будет обсуждаться.

Есть, действительно, системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься, — говорится в сообщении.

Ранее Песков заявил, что Путин созывает оперативные совещания с Советом безопасности по мере возникновения такой необходимости. Их стандартная периодичность — раз в неделю, но установленный график не носит жесткого характера и может быть скорректирован по усмотрению главы государства, причем эти изменения не означают чрезвычайных происшествий.

Кроме того, представитель Кремля отказался от комментариев по существу переговоров российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американскими партнерами на Давосском форуме. Он подчеркнул, что встреча проходила в закрытом формате.