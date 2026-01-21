Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:33

В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством

Песков: Путин обсудит с правительством налоговую проблему малого бизнеса

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин может затронуть на совещании с правительством 21 января налоговую проблему малого бизнеса, которую поднял владелец подмосковной пекарни «Машенька», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС. Он отметил, что существует системная проблема, не учтенная при разработке фискальных изменений, и что данный вопрос, вероятно, будет обсуждаться.

Есть, действительно, системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься, — говорится в сообщении.

Ранее Песков заявил, что Путин созывает оперативные совещания с Советом безопасности по мере возникновения такой необходимости. Их стандартная периодичность — раз в неделю, но установленный график не носит жесткого характера и может быть скорректирован по усмотрению главы государства, причем эти изменения не означают чрезвычайных происшествий.

Кроме того, представитель Кремля отказался от комментариев по существу переговоров российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американскими партнерами на Давосском форуме. Он подчеркнул, что встреча проходила в закрытом формате.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
правительство
совещания
бизнес
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психосоматолог дала важный совет женатым парам
Как похудеть, наедаясь на ночь: самые популярные «сытые» диеты
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.