В Кремле раскрыли детали переноса переговоров в Абу-Даби Песков: второй раунд переговоров в Абу-Даби планировался на 1 февраля

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби должен быть состояться вчера, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, потребовалась дополнительная стыковка графиков.

Они действительно изначально планировались, второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, они должны проходить в Москве. Песков подчеркнул, что Москва придерживается этой позиции и менять ее не собирается.

Ранее Зеленский объявил, что украинская переговорная команда отправится в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта в понедельник, 2 февраля. По его словам, скоро будет проведена работа по подготовке к мероприятию.

По данным украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров в Абу-Даби мог быть тактическим приемом Зеленского, пытающегося продлить энергетическое перемирие. Встреча была отложена, несмотря на отсутствие помех.