Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:55

В Кремле раскрыли детали переноса переговоров в Абу-Даби

Песков: второй раунд переговоров в Абу-Даби планировался на 1 февраля

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби должен быть состояться вчера, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, потребовалась дополнительная стыковка графиков.

Они действительно изначально планировались, второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, они должны проходить в Москве. Песков подчеркнул, что Москва придерживается этой позиции и менять ее не собирается.

Ранее Зеленский объявил, что украинская переговорная команда отправится в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта в понедельник, 2 февраля. По его словам, скоро будет проведена работа по подготовке к мероприятию.

По данным украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров в Абу-Даби мог быть тактическим приемом Зеленского, пытающегося продлить энергетическое перемирие. Встреча была отложена, несмотря на отсутствие помех.

Украина
Абу-Даби
ОАЭ
переговоры
Кремль
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.