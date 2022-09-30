В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на «Северных потоках» Песков: ЧП на «Северных потоках» не может обойтись без международного расследования

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ЧП на «Северных потоках» должны быть расследованы на международном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Произошедшее он назвал актом государственного терроризма, передает ТАСС.

Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма, обойтись не может и не должен, — сказал Песков.

При этом он добавил, что не готов ответить на вопрос о том, будет ли Россия делиться с кем-либо информацией, которая указывает на причастность стран Запада к этим инцидентам. О таких данных упоминал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал ЧП на трубопроводах актом международного терроризма.

В НАТО заявили, что произошедшее на «Северных потоках» является результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган предположил, что к ЧП может быть причастен Вашингтон. Экс-глава МИД Польши и евродепутат Радослав Сикорский в соцсетях выразил благодарность США за повреждение газопроводов, однако некоторое время спустя удалил свое сообщение.