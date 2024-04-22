В Кремле пригрозили ответом на ядерное оружие США в Польше Песков: Россия ответит на размещение в Польше ядерного оружия США

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Дмитрий Песков

Россия примет меры в ответ на размещение ядерного оружия США в Польше, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Вооруженные силы РФ будут следить за реализацией этой инициативы.

Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США в рамках программы Nuclear Sharing. Он подчеркнул, что данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По словам главы государства, подобная инициатива важна для «укрепления безопасности восточного фланга НАТО».

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя планы Польши принять американское ядерное оружие, заявил, что Дуда готов «подставить под молотки» ради интересов Вашингтона собственное население, сравнив его с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Журналист усомнился, что многие жители европейской республики готовы «броситься в огонь».