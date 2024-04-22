Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие США в Польше

Фото: Tijana Martin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt. По его словам, данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время».

Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы, — сказал президент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения США о размещении Россией ядерного оружия в космосе голословными и не имеющими ничего общего с реальностью. По его словам, градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Он подчеркнул, что Москва твердо привержена международным обязательствам, среди которых Договор о космосе 1967 года.

При этом страны G7 обратились к России с призывом соблюдать мораторий на ядерные испытания на фоне отзыва российской стороной ратификации ДВЗЯИ. Министры стран «Большой семерки» выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями РФ об испытаниях ядерных взрывчатых веществ.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время обсуждения Украины на встрече в Пекине выступили против применения ядерного оружия. Также политики не поддержали атаки на ядерные объекты, используемые в мирных целях.