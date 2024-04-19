Страны G7 обратились к России по вопросу ядерных испытаний Страны G7 обратились к РФ с призывом соблюдать мораторий на ядерные испытания

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Страны G7 обратились к России с призывом соблюдать мораторий на ядерные испытания на фоне отзыва российской стороной ратификации ДВЗЯИ, говорится в совместном заявлении по итогам трехдневных консультаций глав МИД государств — участников «Большой семерки». Также министры выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями РФ об испытаниях ядерных взрывчатых веществ.

Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора, и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания, — указано в документе.

Ранее страны «Большой семерки» отказались признавать причастность Украины к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл». Заявляется, что государства G7 не нашли оснований, указывающих на ответственность Киева за теракт. Также они настаивают, что вину за террористическую атаку несет группировка ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого власти США выразили готовность отменить контрмеры, которые были введены по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В документе уточняется, что это произойдет, если Москва вернется к исполнению своих обязанностей в рамках соглашения.