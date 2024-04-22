Обвинения Вашингтоном о размещении Россией ядерного оружия в космосе голословны и не имеют ничего общего с реальностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению. Он подчеркнул, что Москва твердо привержена международным обязательствам, среди которых Договор о космосе 1967 года.
Градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некоей угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с «размещением там ядерного оружия». Подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью, — сказал министр.