Обвинения Вашингтоном о размещении Россией ядерного оружия в космосе голословны и не имеют ничего общего с реальностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению. Он подчеркнул, что Москва твердо привержена международным обязательствам, среди которых Договор о космосе 1967 года.