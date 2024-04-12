РФ не станет обсуждать с США идею КНР о ненападении между ядерными странами МИД: РФ не будет обсуждать с США план КНР о ненападении между ядерными странами

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Москва не намерена обсуждать с Вашингтоном предложение Пекина по договору о неприменении первыми ядерного оружия странами «пятерки», куда входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, США и их союзники нацелены на сохранение максимальной «свободы рук» в вопросах условий применения ядерного оружия. Свои настоящие намерения они прикрывают отговорками и показными сомнениями в отношении честности Китая, добавил он.

Свое неприятие инициатив Пекина они прикрывают выражением скепсиса относительно «искренности» КНР, считая, что нет надежных оснований доверять доктринальным установкам Китая, — сказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ради собственной безопасности не будут вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он добавил, что на Украине не будет «ни одного американского солдата», при этом РФ, по его мнению, не сможет установить полный контроль над соседним государством.