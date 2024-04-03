«Ни одного не будет»: в США сделали заявление о России Блинкен: США не будут входить в прямую конфронтацию с Россией

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон ради собственной национальной безопасности будет избегать прямой конфронтации с Москвой.

На украинской земле не будет ни одного американского солдата, — подчеркнул дипломат.

США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, добавил он. Блинкен пояснил, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, но благодаря поддержке Украины со стороны США, Франции и ряда других стран этого удалось избежать и россиянам не удастся завоевать всю страну, «сделав ее частью большой России».

Отвечая на вопрос о том, как США относятся к потенциальным территориальным уступкам со стороны Украины, в частности к вхождению в состав РФ Донбасса и Новороссии и отказу Киева от претензий на Крым, госсекретарь указал, что решение данного вопроса остается за украинцами. Вашингтон поддержит любой выбор, отметил он.

Ранее журналист Такер Карлсон констатировал, что США ввязываются в конфликт с Россией из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, и, как следствие, мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо. Совершенно непонятно, почему Вашингтон пытается сделать Россию главным врагом, заметил эксперт, ведь тогда Штаты будут неизбежно втянуты и в другие конфликты.