Стало известно о срыве Киевом еще одного соглашения Reuters: Киев сорвал соглашение по безопасному судоходству в Черном море

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Украина в последний момент отказалась от соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как отмечается, к переговорам стороны подтолкнула ООН, посредником между Москвой и Киевом выступала Анкара.

Стороны должны были гарантировать безопасность торговым судам в Черном море, не наносить по ним удары и не обыскивать, если они не имели на борту задекларированного военного груза. Договоренности должны были вступить в силу с момента подписания. По данным агентства, 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о заключении соглашения, однако Киев по неизвестным причинам отказался в последний момент.

Ранее лидер фракции «Слуг народа» в Верховной раде Давид Арахамия, рассказал, почему украинские власти отказались от уже парафированных стамбульских соглашений о мирном урегулировании. По его словам, сделать это президента Украины Владимира Зеленского заставил на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Тем временем, сенатор Григорий Карасин считает, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. По его словам, на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом.