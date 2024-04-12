Шольц похвалился «успехом» санкций против России Шольц выразил уверенность, что санкции снизили военный потенциал России

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Антироссийские санкции отразились на военном потенциале РФ, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Tageszeitung политик также посетовал, что страна со «140 миллионами жителей» не прекращает производить и потреблять продукцию.

Санкции призваны ограничить способность России вести [спецоперацию]. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление. Они (санкции. — NEWS.ru) очень обширны. Теперь мы должны прежде всего смотреть внимательнее, чтобы их не обошли стороной, — сказал Шольц.

Канцлер в очередной раз обвинил Россию в якобы прекращении поставок газа в ФРГ. Шольц уточнил, что Берлину удалось пережить разрыв экономических связей с Москвой благодаря большим государственным инвестициям ФРГ.

Ранее директор центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что на антироссийские санкции, которые вводит Запад, лучше всего «забить болт». Эксперт подчеркнул, что Россия, Китай, Индия и Иран на данный момент активно формируют новую инвестиционную реальность, для которой западные ограничения не актуальны. Мухин также отметил, что санкции являются бизнесом для американских и европейских компаний.