«Еще один Зеленский»: военкор о желании Дуды иметь ядерное оружие США Коц: Дуда готов подставить под молотки собственное население ради США

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда готов «подставить под молотки» ради интересов Вашингтона собственное население, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал желание главы государства разместить на территории страны ядерное оружие США. В этом стремлении военкор сравнивает польского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он сомневается, что многие поляки будут готовы «броситься в огонь» для этого.

Еще один Зеленский, готовый ради геополитических интересов США подставить под молотки собственное население. Боеголовок-то у нас все равно больше. Интересно, что об этом думают сами поляки. Несмотря на антироссийскую истерию в местных СМИ, вряд ли там многие готовы всерьез кричать «Дуче (Дуда), брось нас в огонь!» — пишет журналист.

О своем желании разместить в Польше ядерное оружие США Дуда заявил в интервью изданию Fakt. По его словам, данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время».

Ранее Коц заявил, что президент Украины «продал своих граждан» США. Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что продолжение конфликта с Россией является хорошим решением. Он обратил внимание, что они идут вразрез с настроениями «украинских мужиков», которые играют с военкомами «в кошки-мышки».