В Кремле поздравили Слуцкого с избранием на пост главы ЛДПР в Госдуме Песков поздравил Слуцкого с избранием на пост главы ЛДПР в Госдуме

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело своего предшественника, покойного лидера партии Владимира Жириновского. По его словам, многомиллионная часть населения, которая поддерживает ЛДПР, надеется на сохранение и приумножение достижений и наработок партии, передаёт РИА Новости.

Партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов, работа трудная, момент очень ответственный, и поэтому желаем успехов, - сказал Песков.

Депутаты ЛДПР избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. С 2011 года партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Слуцкий имеет большую депутатскую школу, активно занимался международной деятельностью и тесно общался с Жириновским. Он допустил обновление ЛДПР при новом руководителе, одновременно подчеркнув, что бессменного лидера фракции заменить невозможно, поскольку прежняя партия во многом опиралась на личность Жириновского.