В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации Песков: слова о разлучении семей из-за вывоза из зоны спецоперации голословны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения эвакуированных граждан

Российскому руководству не известно о случаях, когда в новых регионах страны детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что подобные заявления голословны. Так представитель Кремля отреагировал на слова советника президента Украины Дарьи Герасимчук о том, что по меньшей мере 11 тысяч детей были вывезены в РФ с начала военной операции.

Мне не известно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельные дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее. Здесь такие заявления абсолютно голословные, — сказал Песков.

Он отметил, что каждым конкретным случаем занимается детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.

Ранее Львова-Белова похвалила россиян за самоотверженность в вопросе усыновления сирот из ДНР. Она уточнила, что дети отправятся в шесть разных регионов России, среди которых Москва и Подмосковье. По ее словам, некоторые дети приходятся друг другу родственниками и состоят из семейных групп по пять-шесть человек. Львова-Белова отметила, что таких сирот делить нельзя, поэтому пришлось проделать серьезную работу, чтобы найти приемных родителей для детей из ДНР.