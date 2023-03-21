В Кремле ответили на вопрос, встретятся ли главы Минобороны России и Китая Песков не знает о встрече глав Минобороны России и Китая

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Дмитрий Песков

Администрация президента России не располагает информацией о возможной встрече глав Минобороны РФ и Китая Сергея Шойгу и Ли Шанфу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предложил обратиться за информацией в российское военное ведомство, передает ТАСС.

Это надо в Министерство обороны РФ обращаться, мне неизвестно об этом. Я могу говорить только о президентской программе, — сказал Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным. На встрече с президентом РФ он также заявил, что уверен в победе Путина на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах, а лишь высказал прогноз, что россияне поддержали бы его кандидатуру.