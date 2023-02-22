В Кремле ответили на вопрос об испытаниях в России ракет «Сармат» Песков переадресовал Минобороны вопрос об испытаниях в России ракет «Сармат»

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об испытаниях в России ракет «Сармат», передает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ переадресовал его Минобороны. Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ провела такие испытания.

Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны, — сказал Песков.

CNN, ссылаясь на двух анонимных американских чиновников, ранее сообщило, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Один из собеседников рассказал, что Москва заранее сообщила Вашингтону через деконфликтные линии о запуске снаряда. Второй чиновник отметил, что США не рассматривают испытания, как эскалацию со стороны РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что приостановка ДСНВ приведет к тому, что самолеты США не смогут садиться на территории РФ и инспектировать новые российские ракеты. По его словам, ранее РФ показывала им «Авангарды», но с «Сарматом» теперь такого не будет.