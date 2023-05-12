Песков уточнил планы Путина по обсуждению Украины с Китаем Песков: в графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В графике президента РФ Владимира Путина пока не запланировано встречи со специальным представителем Китая Ли Хуэйем во время его визита в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот вопрос будет прорабатываться по линии МИД.

Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться, — сказал Песков.

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь ранее подтвердил, что спецпредставитель КНР Ли Хэуй 15 мая отправится в турне, в рамках которого намерен посетить Москву, Киев, Варшаву и Париж для участия в консультациях по урегулированию украинского конфликта. В Пекине подчеркнули, что постоянно внимательно следят за развитием ситуации вокруг Украины и стремятся активно участвовать в процессе мирного разрешения кризиса. Ван Вэнбинь напомнил, что страна придерживается принципов уважения суверенитета, соблюдения Устава ООН, принятия во внимание озабоченностей всех сторон и мирных методов урегулирования.

Председатель КНР назначил спецпредставителя по делам стран Евразии после недавнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний по итогам беседы с Си Цзиньпином заявил, что достичь мира путем территориальных уступок будет невозможно.