В Кремле ответили на вопрос о праздновании столетия образования СССР Песков заявил, что столетие образования СССР отмечаться не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что столетие образования СССР отмечаться не будет. При этом он подчеркнул, что период существования Советского союза является важной и неотъемлемой частью истории страны, передает РИА Новости.

Нет, честно говоря, только от вас узнал о таком мероприятии. Праздновать не будем, — сказал Песков.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «только человек, у которого не сердца может не жалеть о распаде Советского союза, и только человек, у которого нет мозгов может желать восстановления этого союза».

В начале года КПРФ предложила объявить 2022 год годом празднования столетия СССР. Кроме того, партия потребовала признать прекращение существования Советского союза не имеющим юридической силы.