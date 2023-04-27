«Желтые измышления»: Песков не поверил в покушение ВСУ на Путина с дроном Песков: в Кремле не читали статью о покушении ВСУ на Путина при помощи дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле ничего не слышали о публикациях западной прессы о покушении украинских военных на президента России Владимира Путина при помощи беспилотника, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее информацию о запуске дрона ВСУ неподалеку от местоположения Путина распространило немецкое издание Bild. По словам Пескова, сейчас многие СМИ публикуют «желтые измышления», это не повод их изучать, передает ТАСС.

Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных «желтых измышлений». Это не повод со всем этим знакомиться, — сказал он.

Bild ссылался на слова украинского активиста Юрия Романенко. По его словам, украинские военные запустили беспилотник в сторону индустриального парка «Руднево» в Подмосковье с целью убить Путина. Он подчеркнул, что узнал о визите российского лидера в индустриальный парк и решил воспользоваться моментом. По данным Bild, дрон приземлился на расстоянии около 20 км от промзоны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

О падении предполагаемого беспилотника 24 апреля сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, дрон-камикадзе рухнул в Богородском городском округе Подмосковья с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. В материале говорится, что беспилотник нашла жительница СНТ «Заря». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.