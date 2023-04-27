Bild: ВСУ отправили беспилотник в Подмосковье с целью убить Путина

Украинские военные запустили беспилотник в сторону индустриального парка «Руднево» в Подмосковье с целью убить президента России Владимира Путина, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинского активиста Юрия Романенко. Тот подчеркнул, что узнал о визите российского лидера в индустриальный парк и решил воспользоваться моментом. По данным Bild, дрон приземлился на расстоянии около 20 км от промзоны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк «Руднево». Соответственно взлетел наш дрон-камикадзе, который пролетел через все средства ПВО РФ и разбился недалеко от промзоны, — заявил Романенко.

Журналисты пишут, что о визите Путина в парк «Руднево» украинская сторона могла узнать со слов журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Тот заявил на выходных, что российский президент должен посетить промзону в ближайшее время. При этом он не назвал конкретный день.

О падении предполагаемого беспилотника 24 апреля сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, дрон-камикадзе рухнул в Богородском городском округе Подмосковья с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. В материале говорится, что беспилотник нашла жительница СНТ «Заря». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.