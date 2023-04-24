SHOT: в Подмосковье упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Богородском городском округе Подмосковья упал дрон-камикадзе с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. По информации канала, беспилотник нашла жительница СНТ «Заря».

SHOT пишет, что женщина обнаружила дрон в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома, после чего вызвала полицию. По данным канала, упавший БПЛА — UJ-22 Airborn украинского производства, начиненный 30 брикетами массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США.

SHOT сообщает, что причиной крушения беспилотника стало закончившееся топливо. Канал пишет, что максимальная дальность таких БПЛА составляет около 800 километров, а средняя скорость — порядка 130-140 км/час.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что начиненный взрывчаткой украинский беспилотный летательный аппарат упал в лесополосе в районе деревни Минино Тульской области. По данным канала, дрон летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот».