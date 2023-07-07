В Кремле рассказали, планирует ли Путин скорую поездку в новые регионы Песков: в ближайших планах Путина поездки в новые регионы нет

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Президент России Владимир Путин не собирается посещать новые регионы перед выборами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он пояснил, что в ближайших планах главы государства такой поездки нет.

Это никогда заранее не анонсируется. Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Выборы в новых регионах пройдут в единый день голосования, который в 2023 году назначен на 10 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с Путиным заявила, что для подготовки выборов в новых регионах делается все возможное, но в случае необходимости их проведение может быть отложено. Она пояснила, что Центризбирком воспользуется соответствующим правом, если на то будут серьезные основания. В частности, при возникновении опасности для жизни и здоровья местных жителей.

Экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин предложил провести в новых регионах дистанционное голосование. По его словам, это позволит обезопасить избирателей в условиях военного положения, обстрелов и сохраняющейся опасности терактов.