В новых регионах РФ выступили за дистанционное голосование на выборах ЦИК РФ уже назвал 25 регионов с электронным голосованием, среди которых новых территорий не оказалось

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на выборах 10 сентября необходимо предусмотреть возможность дистанционного электронного голосования, заявил NEWS.ru экс-председатель Народного Совета ДНР, бывший первый заместитель председателя совета министров республики Андрей Пургин.

Выборы пройдут в условиях военного положения. Сохраняется опасность терактов и обстрелов в дни голосования на новых территориях. Удивляет, почему власти регионов не ставят вопрос об электронном голосовании? Как будто все спокойно, и большое число людей на избирательных участках не может послужить мишенью для ракет или снарядов ВСУ, — выразил недоумение собеседник NEWS.ru.

Пургин напомнил, что на голосовании в Госдуму в 2021 году жители ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство, могли воспользоваться электронным голосованием.

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Кнопку можно ведь нажать дома, но люди должны идти в кабинки. Такое невнимание к вопросам безопасности граничит с преступной халатностью, — убежден экс-глава парламента ДНР.

Ранее Центризбирком РФ одобрил проведение дистанционного электронного голосования в 25 субъектах, но новые регионы в этот список не попали.

В то же время глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с NEWS.ru допустил, что дистанционное голосование может быть разрешено на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но только для граждан, проживающих за пределами этих регионов. Для организации процессов сейчас готовятся поправки в действующее законодательство, объяснил депутат.

Глава ЦИК России Элла Памфилова на семинаре для пресс-служб региональных избиркомов представила логотип Единого дня голосования 2023 года. На логотипе в виде привычной галочки изображена буква V, исполненная в цветах триколора, которая символизирует поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.