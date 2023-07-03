В ЦИК допустили перенос выборов в новых регионах Памфилова: ЦИК может отложить выборы в новых регионах в случае ухудшения ситуации

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Центризбирком делает все возможное для подготовки выборов в новых российских регионах, но в случае необходимости может отложить их проведение, сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Она добавила, что электронное голосование в новых регионах применяться пока не будет, поскольку это сложно реализовать технически.

Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, и мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, то у нас есть право выборы в том районе отложить. Мы им непременно воспользуемся, если на то будут серьезные основания, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что по этому вопросу проводились консультации с Минобороны и ФСБ. Она также сообщила, регионам рекомендуется воспользоваться возможностью сократить до половины сроки действия всех избирательных процедур. Законом предусмотрена такая возможность.

Памфилова также заверила главу государства, что цифровая система ГАС «Выборы» будет готова к президентской кампании.

Ранее экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин заявил, что в новых регионах России необходимо предусмотреть возможность дистанционного электронного голосования. По его словам, это позволит обезопасить избирателей в условиях военного положения, обстрелов и сохраняющейся опасности терактов.