В Кремле отвергли обвинения в ударах по социальным объектам на Украине Песков заявил, что Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине не наносила ударов по гражданским объектам, передает ТАСС. Он добавил, что этого не будет и впредь, и обратил внимание, что у СВО есть свои задачи, они выполняются.

Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению, — сказал Песков.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных ударов по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября.