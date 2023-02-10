В Кремле отреагировали на возможное лишение Путина ордена Почетного легиона Песков: лишение Путина ордена Почетного легиона не станет проблемой

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Возможное лишение российского президента Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона не станет проблемой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера в приоритете другие вопросы, сообщает РИА Новости.

Не думаю, что это может стать проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России, — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что российского лидера лишат звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Глава Франции назвал это «символическим, но важным вопросом».

В феврале Макрон наградил орденом Почетного легиона украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, награждение стало данью уважения Украине и ее народу, а также мужеству и целеустремленности самого президента.

Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

Как сказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, Макрон «лицемерно надувает щечки», планируя лишить Путина высшей награды Пятой республики. Он считает, что президент Франции призывами нанести поражение России и заставить ее принять условия Киева постепенно опускается до уровня Польши и Прибалтики.