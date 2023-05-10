В Кремле отреагировали на смерть журналиста AFP под Артемовском Песков: не располагаю информацией о гибели журналиста AFP под Артемовском

В Кремле не располагают информацией о гибели журналиста AFP Армана Сольдена под Артемовском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также призвал не верить на слово украинским представителям.

Я, к сожалению, не располагаю информацией, и здесь, конечно, важно для вас обратиться в наше Минобороны, — сказал он.

10 мая Agence France-Presse на своей странице в Twitter сообщило, что в городе Часов Яр под Артемовском в результате артиллерийского обстрела погиб французский журналист Арман Сольден. Представители новостного агентства выразили свои соболезнования семье журналиста. Сольден занимал должность видеокоординатора AFP на Украине.

В агентстве добавили, что смерть Сольдена является примером тех опасностей, с которыми сталкиваются журналисты, которые освещают конфликт на Украине.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.