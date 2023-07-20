В Кремле отреагировали на санкции Канады против российских артистов Песков: Канада все время пытается бежать впереди всех с санкциями

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Власти Канады стараются «бежать впереди всех» стран Запада, вводя санкции против России, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на новые рестрикции против РФ со стороны Оттавы. В ограничительный список в частности попали несколько крупных российских артистов.

Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик», — сказал Песков.

Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиты Михалкова и платежной системы «Мир». Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и Shaman, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф-банк, а также Московское общество казаков.

По мнению Иосифа Пригожина, вероятно, Оттава с ним сводит какие-то счеты. Он отметил, что не знает, за что попал под рестрикции, поскольку в Канаде не был 10 лет. По его мнению, власти Канады ущемляют права человека, так как, безосновательно и ничем не аргументируя, запрещают посещать ему страну.