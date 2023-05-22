В Кремле отреагировали на идею реформы ООН Песков: реформы ООН должны быть продуктом общего консенсуса

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Идея реформы ООН обсуждается уже не первый год, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, которые приводит РИА Новости, любые нововведения в работе организации должны быть о основаны на общем согласии.

Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно. И любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса, — сказал пресс-секретарь президента России.

Идею реформы ООН Моди высказал накануне в ходе встречи представителей стран G7. По его мнению, организация не отражает реалий сегодняшнего дня. Моди также заявил, что ООН следует стать «голосом глобального Юга», иначе она может «остаться лишь говорильней».

Президент Бразилии Лула да Силва в свою очередь раскритиковал Совбез ООН за бессилие в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что нужен более серьезный институт, «имеющий силу для принятия решений». Он добавил, что это важно и в решении климатических проблем.