В Кремле отказались говорить о петиции матерей с призывом остановить СВО Песков: в Кремле не видели петицию солдатских матерей с призывом остановить СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

В Кремле пока не видели петицию с призывами остановить военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отказался давать какие-либо комментарии на этот счет, передает РИА Новости.

Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать, — заявил Песков.

Петиция ранее появилась на сайте Change.org. Она была создана инициативной группой матерей мобилизованных и солдат-срочников совместно с движением «Феминистское антивоенное сопротивление». На момент публикации заметки обращение собрало около пяти тысяч подписей.

В петиции матери военнослужащих призвали Владимира Путина вывести войска с территории Украины, вернуть солдат домой, а также защитить срочников от участия в боевых действиях. Кроме того, в обращении содержатся просьбы принять закон о профилактике семейно-бытового насилия, а также обеспечить матерей и их детей достойной материальной поддержкой.

Ранее Путин провел встречу с матерями участников военной операции на Украине. При этом участниц «Совета матерей и жен» на встречу с российским лидером не пригласили. Согласно списку, опубликованному пресс-службой Кремля, в ней участвовали домохозяйки, учителя и руководительницы госорганизаций: зампредседателя правительства ЕАО, старший прапорщик юстиции, налоговый инспектор, начальник отдела семьи, молодежи и спорта администрации в Республике Тыва.

В ходе встречи Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников. Президент также заявил, что Россия сражается не с украинцами. По его словам, Вооруженные силы РФ противостоят тем, кто использует граждан «как пушечное мясо».

В День матери, 27 ноября, социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Совет матерей и жен» по требованию Генпрокуратуры. Причины блокировки не называются. До этого члены «Совета матерей и жен» требовали проведения мирных переговоров с Украиной и вывода солдат срочной службы из Белгородской области.