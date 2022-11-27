«ВКонтакте» заблокировала группу «Совета матерей и жен» в канун Дня матери

Фото: vk/vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Совет матерей и жен» по требованию Генпрокуратуры, сообщается в Telegram-канале организации. Причины блокировки не называются. Ранее члены «Совета матерей и жен» требовали мирных переговоров с Украиной и вывода солдат срочной службы из Белгородской области. Также под блокировку попала группа «Общенародный Союз Возрождения России».

В ВК заблокированы группы ОСВР и «Совета матерей и жен», — говорится в публикации сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с матерями участников военной операции на Украине. Участниц «Совета матерей и жен» на встречу с российским лидером не пригласили. Согласно списку, опубликованному пресс-службой Кремля, в ней участвовали домохозяйки, учителя и руководительницы госорганизаций: зампредседателя правительства ЕАО, старший прапорщик юстиции, налоговый инспектор, начальник отдела семьи, молодежи и спорта администрации в Республике Тыва.

В ходе встречи Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников. Президент также заявил, что Россия сражается не с украинцами. По словам главы государства, вооруженные силы страны бьются с теми, кто использует граждан «как пушечное мясо».