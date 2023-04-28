В Кремле оценили запрет на въезд в Молдавию Путину Песков назвал дрейфом в сторону русофобии запрет властями Молдавии на въезд Путину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Власти Молдавии стремительно дрейфуют в сторону русофобии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Кишинева о запрете на въезд в республику президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что Москва сожалеет о взятом Молдавией недружественном курсе, передает ТАСС.

Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии, — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кишиневе почему-то считают ненависть к РФ и любым пророссийским проявлениям обязательным условием евроинтеграции.

О том, что российскому лидеру не позволят въехать в Молдавию, премьер-министр республики Дориан Речан заявил накануне. Он пояснил, что у кабмина есть список официальных лиц России, которым запрещен въезд в страну, но он не обнародован, поэтому «некоторые лица узнают о запрете в момент приезда».

На решение Кишинева отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Речана загадочным существом, а также заявил, что республики на самом деле не существует, поскольку власти продали ее Румынии.