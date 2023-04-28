«Страны такой нет»: Медведев о намерении Молдавии не пускать Путина Медведев высмеял намерение Молдавии не впускать Путина в страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал премьер-министра Молдавии Дорина Речана загадочным существом и заявил, что республики на самом деле не существует. Так политик отреагировал на намерение Речана не пускать президента России Владимира Путина и российских официальных лиц в страну.

Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни Президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом... А во-вторых, и страны такой уже нет, — написал Медведев.

Он объяснил это тем, что местные власти продали республику Румынии, став предателями, однако с ними должны разбираться жители Молдавии, если высокопоставленные чиновники будут уважать суверенитет Приднестровья.

О намерении не впускать Путина в Молдавию Речан объявил накануне, 27 апреля. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику.

Ранее парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что поддерживает идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта с запретом на въезд высокопоставленных чиновников из России.