В Кремле оценили сообщения о призыве срочников в погранвойска Песков отказался комментировать сообщения о призыве срочников в погранвойска

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о планах призывать срочников в погранвойска РФ, передает ТАСС. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска.

Это я оставляю без комментариев, — сказал представитель Кремля.

По словам Сладкова, об этом ему стало известно из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время военную службу в пограничных войсках могут проходить только срочники, заключившие контракт с ФСБ и получившие среднее профессиональное образование до призыва.

Песков ранее заявил, что не может подтвердить сообщения о принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомства. Сейчас погранвойска подчиняются ФСБ России.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ необходимо вводить контртеррористический режим и усилить приграничную службу. Он добавил, что по опыту войны в Афганистане можно создавать отряды гражданской самообороны, которым нужно выдавать оружие и создавать маневренные группы пограничников для действий на территории противника.