В Кремле оценили слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО Песков заявил, что НАТО продолжает свою линию на втягивание в Альянс Украины

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Киева в Альянс подтверждает агрессивную сущность НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что блок не отказался от планов поглощения и втягивания Украины.

НАТО продолжает продолжать свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой угрозе говорил президент России Владимир Путин еще задолго до СВО, — заявил Песков.

Он добавил, что это лишний раз демонстрирует всем правильность решения президента о начале СВО, исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ.

Мы имеем дело с агрессивным блоком, который посягает на безопасность нашей страны, — резюмировал представитель Кремля.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее по-своему объяснил слова Столтенберга о месте Киева в блоке. По мнению экс-президента России, глава Альянса имел в виду, что Украине удастся в него вступить, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.