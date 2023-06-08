В Кремле не видят смысла во взаимодействии с НАТО Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность. По его мнению, Североатлантический альянс скорее дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия, передает ТАСС.

НАТО не несет мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так, — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения о намерении Альянса активизировать взаимодействие с Индией. Ранее сообщалось о предложении ускоренно присоединить Индию к формату «НАТО Плюс».

Между тем посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что Индии предстоит сделать выбор, вступать ли ей в «НАТО Плюс». Дипломат в интервью телеканалу WION отметил, что страна является одним из ближайших партнеров Соединенных Штатов Америки и отношения между государствами интенсивно развиваются.

В группу «НАТО Плюс», помимо членов Альянса, входят Япония, Южная Корея, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Рекомендация о приеме Индии в группу 24 мая была выпущена спецкомитетом Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая