В Кремле оценили последствия высылки российских дипломатов из Европы Песков: высылка российских дипломатов из Европы сужает базу для дипотношений

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Высылка российских дипломатов из европейских стран ведет к сужению базы для дипломатии и к дальнейшей деградации отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что подобные шаги не останутся без ответа со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Здесь оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, он сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто. Ну и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности, — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне МИД России сообщил, что Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Норвегии. Это стало ответом на решение Осло о высылке 15 российских дипломатов в середине апреля. В ведомстве предупредили норвежского посла Роберта Квиле о других мерах в связи с недружественными действиями его страны, включая ограничения на наем персонала из числа российских граждан.

Некоторое время назад стало известно, что власти Швеции приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. В Стокгольме обвинили сотрудников дипмиссии в занятии деятельностью, несовместимой с их статусом.