В Кремле оценили перспективы поставок Украине истребителей Песков: в Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией

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F-35A Lightning II

Возможная отправка истребителей Украине со стороны Британии сделает конфликт более мучительным для Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, передача Украине военных самолетов также свидетельствует о растущей вовлеченности европейских стран в конфликт. Песков добавил, что поставка истребителей принципиально не изменит исход конфликта и не изменит траекторию, которой идет Россия в плане достижения своих целей в рамках СВО.

Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только высказать сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины, — сказал Песков.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

По сведениям портала inews, один из членов кабинета министров Великобритании также заявил, что у страны нет самолетов, которые можно было бы поставить Киеву. Он отметил, что отправка самолетов обойдется бюджету Британии в сотни миллионов фунтов стерлингов.