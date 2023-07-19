В Кремле оценили отношения с Киргизией в свете возможных санкций США Песков заявил об отсутствии рисков для торгово-экономических отношений с Киргизией из-за возможных санкций США

Фото: Shutterstock.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Киргизию объединяет участие в продвинутых интеграционных процессах, которые приносят пользу Бишкеку, передает ТАСС. В Кремле считают, что это говорит об отсутствии рисков для торгово-экономических отношений двух стран из-за возможных санкций США.

Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией. Киргизия является нашим близким партнером и союзником, нас объединяет и участие в продвинутых интеграционных процессах, речь идет о ЕврАзЭс. Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии, — сообщил Песков.

По его словам, киргизская экономика является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса.

19 июля стало известно, что правительство США готовит экономические меры, направленные на принуждение Киргизии к прекращению экспорта подсанкционных товаров в Россию. Предполагается, что список таких ограничений будет представлен уже на этой неделе.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что борьба с обходом Россией введенных против нее санкций является одной из важнейших задач страны. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен нарастить усилия на данном направлении, чтобы пресечь эти попытки.