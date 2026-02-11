Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:35

В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине

Песков заявил, что пока рано рассуждать о выборах на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press
На данный момент рано делать выводы о планах президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения выборов в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время информация об этом поступает лишь через средства массовой информации, передает РИА Новости.

Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Источник заявил, что, дескать, началась подготовка к выборам, потом источник также из администрации Киева заявил, что это не так, опроверг эту информацию, — сказал Песков.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США планируют ускорить завершение украинского конфликта через референдум и выборы президента на Украине. По его словам, администрация Соединенных Штатов уже установила желаемые сроки для этих процессов. Блохин отметил, что Вашингтон оказывает давление на украинское руководство, угрожая сократить или прекратить поддержку, если Киев не выполнит их требования.

Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
выборы
президенты
