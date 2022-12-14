В Кремле отреагировали на инициативу Калининграда подать в суд на Литву Песков заявил, что в Москве взвесят перспективы исков Калининградской области к Литве из-за ограничения транзита

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Калининградской области подать в суд на Литву за потери из-за ограничения транзита, заявил, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать регионы, передает ТАСС. По его словам, предстоит взвесить возможности иска.

Что касается Калининграда, разумеется, здесь особое отношение, потому что у региона достаточно особенное положение в силу географии. Что касается судебных перспектив - предстоит это весьма тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов и правовиков. С тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом, — заявил Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что большинство населения Литвы - адекватные люди, нормально относящиеся к калининградцам, но у власти в этой стране находятся люди, которые работают не в интересах народа.

Ранее Алиханов сообщил о прекращении с 18 июня транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Он пояснил, что соответствующее уведомление было им получено от компании «Литовские железные дороги». Губернатор назвал требование Литвы нарушением правил свободного транзита для региона. Запрет затронет до 50% грузов.