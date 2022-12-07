В Кремле объяснили, почему в составе СПЧ появились военкоры Песков заявил, что военкоры стали защитниками прав тех, кто принимает участие в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военкоры появились в Совета по правам человека (СПЧ), потому что стали защитниками прав тех, кто принимает участие в СВО, сообщает РБК. Он добавил, что это «героические журналисты».

Действительно, это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой не жалея живота своего и рискуя жизнью, освещают там события. Постепенно они превратились в ретрансляторов прямой информации оттуда, превратились в защитников прав тех, кто принимает участии в СВО, — заявил Песков.

Кроме того, стало известно, что на заседании СПЧ будут обсуждаться проблемы протезирования тяжелораненых военнослужащих, впечатления от посещения зоны боевых действий. Кроме того, будет поднята проблема содействия работникам следственных органов на новых территориях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него 10 человек и добавив 10 новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

В то же время из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» (признана НКО, выполняющим функции иностранного агента) Игорь Каляпин и журналист Николай Сванидзе, предположивший, что его исключение связано с «непослушанием», касающимся спецоперации.