В Кремле высказались по поводу выдвинутых против Трампа обвинений Песков назвал дело против Трампа внутриамериканскими процессами

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Дональд Трамп

Предъявление в США обвинений бывшему президенту страны Дональду Трампу — это внутриамериканское дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что не станет их комментировать.

Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать, — сообщил Песков.

Дело против Трампа, которое рассматривается в суде Манхэттена, связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление экс-главе Белого дома обвинений в связи с тем, что женщина получила крупную денежную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет оказывать содействие в возможном запросе об экстрадиции Трампа, учитывая спорные обстоятельства дела. Он указал на то, что прокурор Манхэттена нарушил закон, чтобы атаковать политического соперника.